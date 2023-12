Edifícios licenciados diminuem 9,7% para 5,3 mil no 3.º trimestre

Os edifícios licenciados em Portugal ascenderam a 5,3 mil no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 9,7% face a igual período do ano passado, revelou nesta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). "No terceiro trimestre de 2023 foram licenciados 5,3 mil edifícios, representando diminuições de 9,7% em comparação com o terceiro trimestre de 2022 (-9,3% no segundo trimestre de 2023) e 11,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019", esclarece o INE em comunicado. Os edifícios licenciados para construções novas, por sua vez, diminuíram 10,6% em termos homólogos, tinham recuado 9,5% no segundo trimestre de 2023, e caíram 5,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, adianta. O Instituto de Estatística refere ainda que o licenciamento para reabilitação de edifícios recuou 8,3% no terceiro trimestre, em termos homólogos, caiu 9,2% no segundo trimestre de 2023 e quebrou 26,8% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. Sobre os edifícios concluídos, o INE realça que diminuíram 1,2% no período em análise face ao trimestre de 2022 (-2,1% no 2.º trimestre de 2023), mas que aumentaram 6,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2019, totalizando 3,9 mil edifícios. No segmento de habitação familiar, os fogos licenciados em construções novas cresceram 7,5% no terceiro trimestre de 2023 (+0,5% no 2º trimestre), enquanto os fogos concluídos aumentaram 9,9% (+11,1% no segundo trimestre de 2022).



Em relação ao segundo trimestre, o número de edifícios licenciados decresceu 8,9% (-9,0% no segundo trimestre de 2023), enquanto o número de edifícios concluídos aumentou 1,8% (+3,2% no segundo trimestre de 2023). O instituto de estatística esclarece também que, do total de edifícios licenciados, 76,3% correspondiam a construções novas, sendo que destas, 80,7% eram destinadas à habitação familiar. . No que respeita aos edifícios licenciados para demolição (306 edifícios) representaram 5,8% do total de edifícios licenciados no terceiro trimestre deste ano. Madeira e Algarve a subir, Lisboa e norte do país a descer A Região Autónoma da Madeira e o Algarve foram as únicas regiões a registar um aumento no número total de edifícios licenciados em comparação com o terceiro trimestre de 2022, apresentando acréscimos de 12,1% e 8,2%, respetivamente. Já as maiores reduções foram observadas na Área Metropolitana de Lisboa, com uma descida de 17,6% e no norte do país, com uma diminuição de 16,3%, avança o INE.