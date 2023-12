"É complicado aceder aos serviços públicos. Muito complicado"

Fecha um pequeno banco de campismo, já com sinais de muito uso, para o voltar a abrir, um pouco mais à frente na fila. Inharim, de origem paquistanesa, está à porta da Agência para a Integração Migrações e Asilo, em Lisboa. Pouco depois das seis e meia da manhã já dezenas de pessoas, a maioria imigrantes, aguardava pela abertura dos serviços. E depois de abrir, há que ter paciência e perceber que há novos procedimentos e poucos funcionários, que foram redistribuídos por outros locais e que reduzem em muito a capacidade de atendimento.

Inharim sorri, e pouco mais. Não fala uma palavra de português, mas em inglês, lá explica que é a terceira vez que ali vai, para tentar obter autorização de residência em Portugal.

Também antes das sete da manhã já Idalina Pedroso está na fila. Chegou cedo ao Centro de Saúde de Odivelas, por volta das seis, por uma razão.

"Porque a senha é limitada. E por isso, tenho de vir cedo. Se não vier cedo, não conseguimos fazer o que queremos". No caso, explica, o cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde.

Cobre a cabeça com um gorro, porque o frio aperta, e lá continua à espera, à medida que a fila vai engrossando com a chegada de mais pessoas.

O mesmo se verifica na Loja do Cidadão das Laranjeiras, onde agora a fila - com cerca de trezentas pessoas - se forma nas traseiras do edifício, que dão para um parque de estacionamento. Pelo menos os primeiros trinta na fila são estrangeiros. O cartão canelado e os sacos com mantas denunciam que passaram ali a noite, tal é a vontade de chegar primeiro.