Marcelo chamado a travar texto sobre autodeterminação de identidade de género nas escolas

Menos de uma semana depois do texto sobre a autodeterminação de identidade de género nas escolas ter sido aprovado na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, um grupo de pais, professores, diretores e psicólogos enviou esta terça-feira uma carta ao Presidente da República a quem pede uma audiência.

Querem ser ouvidos sobre o projeto de lei que o Parlamento se prepara para aprovar em plenário, que permite que adolescentes e crianças a partir dos seis anos decidam que instalações sanitárias e balneários querem usar e que possam escolher o género e o nome com que querem ser tratados na escola.

Para Thereza Ameal, uma das promotoras da iniciativa, a lei que está a ser preparada “é abusiva e perigosa, para a qual ninguém mandatou ninguém e não estava no programa de nenhum partido”.

Esta diretora de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com creche e jardim de infância, disse à Renascença “que já recebe preocupações e queixas de pais, professores e psicólogos, porque segundo eles as questões de identidade de género é o que está a dar, não se fala de outra coisa” nas escolas, acrescentando que “neste momento para os mais frágeis, para os que se sentem mal com a sua imagem, para os miúdos que estão em fase de rebeldia, assumir-se como trans é uma enorme afirmação pessoal”.

Alunos já fazem apostas nas escolas

Thereza Ameal não poupa nas críticas, dizendo que tudo o que “está a ser preparado parece ser de uma grande insensatez”. À Renascença lembra que “as modas têm uma grande força entre os jovens, mas são modas e depois passam, exceto se deixam marcas para o resto da vida”.

Nesta entrevista denuncia que “uma das coisas que já correm nas escolas são apostas sobre quem é o primeiro a dizer que se sente rapariga para conseguir tomar banho no balneário das colegas” e questiona se “é sensato, quando se tenta combater a gravidez precoce ou a violência no namoro, pôr rapazes e raparigas a tomarem banho juntos”.