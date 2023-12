Polícia Judiciária "não foi chamada a intervir" no caso das gémeas

O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, disse esta segunda-feira de manhã aos jornalistas que a Polícia Judiciária ainda não foi chamada a intervir no caso das gémeas luso-brasileiras.

“A Polícia Judiciária não foi chamada a intervir neste caso ainda, mas nós normalmente não falamos do que temos ou que não temos em investigação”, disse.

Em declarações à margem da conferência “A defesa da integridade e da transparência no desporto”, no âmbito das comemorações do Dia Internacional Contra a Corrupção, Luís Neves acrescentou que a justiça está a avaliar as necessidades.

“A investigação, conforme a senhora Procuradora-Geral da República já o referiu, é muito recente, está no DIAP e naturalmente pensamos que os magistrados estão a fazer a avaliação da matéria e das necessidades que o caso concreto justifique”, afirmou.

Já Procuradora-Geral da República admitiu, que que se for oportuno, podem vir a ser dados esclarecimentos, confirmando que a investigação está a decorrer.

“Digo apenas que as investigações prosseguem e que a seu tempo, caso tal se venha a revelar oportuno, serão prestados os esclarecimentos que vierem a considerar-se pertinentes”, disse.