MP “permanecerá inquebrantável e incólume a críticas”, diz Lucília Gago

“Estão hoje também bem patentes as profundas e entrecruzadas raízes dos ataques desferidos a uma magistratura com provas dadas e que permanecerá inquebrantável e incólume a críticas desferidas por quem avisa menorizar, descredibilizar ou mesmo, ainda que em surdina ou subliminarmente, destruir”, afirmou Lucília Gago.

Já o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, não quis comentar as críticas de António Costa à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo papel que desempenharam na queda do Governo.

Em declarações aos jornalistas, à margem da conferência “A defesa da integridade e da transparência no desporto”, no âmbito das comemorações do Dia Internacional Contra a Corrupção, Luís Neves destacou apenas a necessidade de respeito pela investigação.

“Não sou comentador, sou polícia e falo do nosso trabalho. Portanto, relativamente a esta questão entendo que o respeito pelo segredo da investigação deve ser tido e o respeito pelos suspeitos, pelos arguidos, pelos atores, deve ter lugar neste como em qualquer outro lugar”, disse Luís Neves.