Mesa de Natal. "É o normal, não é cá grandes coisas"

Estaciona o carro, vai ao bolso procurar uma moeda e retira um carrinho de compras, antes de se dirigir para uma das entradas de uma grande superfície comercial na Amadora.

"É inconcebível, mas enfim, é o que temos e é aquilo em que temos de alinhar, não há hipótese", diz António Dias, à Renascença, que lembra que já no ano passado, o preço do azeite tinha começado a subir. Mas este ano, atingiu valores recorde, superiores a 75%, fazendo com que atualmente, um litro de azeite custe, em média, 10 euros.

Como se não bastasse, também o bacalhau está mais caro, com o preço a subir também desde 2022.

Ainda assim, Alexandra Santos vai ter na ceia de Natal "um bacalhauzinho", bem regado com um azeite que já comprou. Mas teve de cortar nas despesas.

"Eu costumo dar prendas aos meus filhos e aos meus netos, mas este ano não dou, porque há muita despesa. Pagar as contas e a comida, é o que o dinheiro dá para fazer", afirma.

Abriga-se por momentos da chuva miudinha que começa a cair com um dos sacos ainda vazios de compras. Joana Matos também segue o mesmo princípio.

"Vou tentar ter uma mesa um bocadinho mais farta, mas contive-me mais nas prendas que vou oferecer", diz. Porque o importante é dar valor ao que interessa, que "é estar com a família, em convívio".