Maternidade Alfredo da Costa não está a receber grávidas encaminhadas pelo INEM

A Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, não está a receber grávidas encaminhadas pelo INEM desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

Fonte do Centro Hospitalar Lisboa Central disse à Renascença, que a Maternidade Alfredo da Costa está com falta de vagas, uma situação que se tem repetido nas últimas semanas.

A afluência disparou acima dos 30%, esgotando a capacidade de internamento.

Esta semana, há 33 serviços com limitações, grande parte deles na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o Plano de Reorganização da Rede dos Serviços de Urgência do SNS.