Portugal não se compromete com a neutralidade carbónica antes de 2045

Para a secretária de Estado, o principal objetivo e a expectativa pessoal é "eliminar os combustíveis fósseis e assegurar que contemos o aumento da tempura nos 1,5º C". Na produção de eletricidade, sublinha que "Portugal tem dados passos muito firmes na sua descarbonização".

Mas Ana Fontoura Gouveia lembra que não é possível garantir uma transição energética justa e descarbonização da energia sem reforçar a justiça social e a equidade. E reforça: "estamos comprometidos, mas sem colocar em causa o bem estar dos cidadãos".

Portugal também está entre os "150 países" comprometidos "com o objetivo global de triplicar os renováveis e de duplicar a eficiência energética" até 2030. Ana Fontoura Gouveia acrescenta que a COP28 conta ainda com "50 empresas dos combustíveis com o objetivo da neutralidade carbónica".



A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28) a decorrer no Dubai, Emirados Árabes Unidos.