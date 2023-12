32.500 alunos podem entrar nas férias de Natal sem professores

São 32.500 os alunos que neste momento não têm professores, estima a Fenprof a partir dos dados as ofertas de contratação direta das escolas.

No país, as zonas com maiores dificuldades são o Algarve e a zona da Grande Lisboa e Vale do Tejo.

Em declarações à Renascença, Mário Nogueira, sublinha que "haverá casos em que isto acontece desde setembro". Mas, de acordo com o secretário-geral da Fenprof, registaram-se cerca de 1000 aposentações nos últimos três meses.

Esta é uma das grandes preocupações de Mário Nogueira para o próximo ano letivo. "As aposentações vão continuar", sublinhando que a previsão é de que mais professores se reformem. o que quer dizer que em muitos casos este problemas se pode agravar.

Em muitas escolas e agrupamentos, a solução passa, atualmente, por "recorrer a outros diplomados, não profissionalizados, não professores" para assegurar horários em falta. O secretário-geral acrescenta que também este número é superior ao do ano passado.

"Esta é uma situação que não podia estar a acontecer, mas acontece", lamenta Mário Nogueira, sem deixar de atribuir responsabilidades aos sucessivos governos, não apenas este, que "foram desvalorizando a profissão".



"Se a profissão fosse atrativa", acrescenta, 20 mil professores não tinham abandonado a carreira, quer por emigração, quer por troca de profissão.