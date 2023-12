Sindicato apela a "influência" de Marcelo para igualdade entre forças de segurança

O Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP) apelou esta quarta-feira ao Presidente da República para que exerça a "magistratura de influência" junto do Governo devido ao "tratamento desigual" de PSP e GNR relativamente à Polícia Judiciária (PJ).

"Tenha em consideração, aquando da apreciação constitucional do diploma, os argumentos e alertas apontados anteriormente, para que não violem flagrante e grosseiramente dimensões de igualdade e de justiça relativa. Apelamos igualmente a V. Exa para que (...) exerça a sua magistratura de influência junto do governo para reclamar tratamento igualitário entre as forças de segurança", pode ler-se no comunicado do SNOP.

Em causa está o novo suplemento de missão atribuído à PJ por decisão do Conselho de Ministros da semana passada, que, em alguns casos pode representar um aumento de quase 700 euros por mês para os profissionais daquele órgão de polícia criminal.

Para o sindicato que representa a maioria dos oficiais que comandam a PSP, as discrepâncias já eram elevadas e "tornaram-se completa e irremediavelmente fraturantes" face à PJ, lembrando as intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo dos últimos anos para a necessidade de valorização das forças de segurança.