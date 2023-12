PSD. Resultados mostram "espiral recessiva e destruidora" do Estado social

Para o "vice" do PSD, estes resultados colocam Portugal "na causa da Europa" e atrás dos países com quem o país compete diretamente.

"Desde que o PS é Governo, os resultados do PISA só pioraram, quando o PSD saiu do Governo em 2015 tivemos os melhores resultados de sempre no PISA e hoje temos resultados que só se equiparam a 2006", lamentou, dizendo que "Portugal tem a maior queda da média da OCDE", que já tinha começado na avaliação de 2018.

O PSD afirmou esta quarta-feira que a queda de Portugal nos resultados dos alunos na avaliação internacional PISA demonstra que o Governo do PS colocou o país numa "espiral recessiva e destruidora do Estado social".

Pinto Luz acusou o PS de, ao não garantir que a educação seja um fator de mobilidade social, ser "o destruidor do Estado social de que tanto fala" e de criar na educação, como na saúde, "um sistema para ricos e outro para pobres".

"O PS é o pai do empobrecimento e da destruição do Estado social e urge parar esta espiral recessiva e destruidora do Estado social. Os portugueses não podem ser obrigados a pagar impostos como nunca pagaram e a terem serviços piores como nunca tiveram até aqui", disse.

Questionado que soluções propõe o PSD para inverter esta situação, Pinto Luz disse que "não há uma medida que resolva o problema de oito anos de estagnação", mas frisou que o partido já tem vindo a apresentar propostas "em tempo útil" e ainda antes da crise política e da marcação das legislativas antecipadas de 10 de março.

Em primeiro lugar, sobre os professores - que classificou como "alicerce básico do sistema de educação" - lembrou que os sociais-democratas propõem há meses uma reposição integral faseada do tempo de serviço que esteve congelado, voltando a criticar o ministro da Educação por, agora enquanto apoiante do candidato a líder do PS Pedro Nuno Santos, já admitir esta medida que como governante tem recusado.