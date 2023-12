Ministério "obviamente" disponível para prestar informação sobre caso das gémeas

O secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, rejeitou, esta terça-feira, fazer comentários sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas em Portugal, apontando que o Ministério está "obviamente e como sempre esteve" disponível para colaborar na investigação.

"O Ministério da Saúde está, obviamente e como sempre esteve, disponível para prestar toda a informação que lhe seja solicitada pelas autoridades competentes", disse Ricardo Mestre.

À margem da sessão "Modernização Tecnológica dos Hospitais do SNS", no Instituto Português de Oncologia do Porto, e quando confrontado com os últimos desenvolvimentos sobre o caso, Ricardo Mestre remeteu para a investigação em curso.

"Essa situação está a ser investigada pelas entidades competentes", referiu.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou entretanto que recebeu os "emails" da Presidência da República sobre o caso, tendo juntado a correspondência à investigação em curso.

"Confirma-se a receção, na Procuradoria-Geral da República, da documentação referida. A mesma foi remetida ao DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] Regional de Lisboa para ser junta ao inquérito que aí corre termos", indicou a PGR, em resposta à Lusa, na sequência do anúncio esta segunda-feira pelo Presidente da República.