“Isto já faz lembrar a ‘Black Friday’ eleitoral”, diz André Pestana

André Pestana do Stop considera que o ministro da Educação está a mudar o discurso. Se durante o mandato nunca acedeu à reivindicação do pedido de contagem integral do tempo de serviço dos docentes, agora aliado a um candidato à liderança do partido, diz ter abertura para essa contagem e muda de discurso.

Em entrevista esta manhã à Renascença, João Costa admitiu ser possível a recuperação total do tempo de serviço pedido há muito pelos docentes, explicando que houve muitos imprevistos que impediram que tal fosse assumido.

“Isto já faz lembrar um bocado a ‘Black Friday’ eleitoral”, diz André Pestana, acrescentando que “o ministro teve grandes responsabilidades na pasta do Ministério da Educação desde 2015, inicialmente como secretário de Estado e nos últimos anos já como ministro da Educação”, e nunca fez justiça aos professores.

“É estranho que quem se opôs veementemente, quem fez até como é público, dinamizou serviços mínimos contra as lutas legítimas dos profissionais de educação, docentes e não docentes ao longo deste ano de 2023, é estranho que agora venha dizer, no fundo, o contrário de toda a sua postura ao longo do ano”, acrescenta.