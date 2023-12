Camião cai na barragem do Fratel

Um camião carregado com sucata sofreu esta segunda-feira um acidente e caiu para a barragem do Fratel, situada no limite dos distritos de Castelo Branco e Portalegre.

O veículo pesado ficou suspenso no muro das comportas e o motorista escapou ileso.

"Estava um pouco abalado, mas não sofreu qualquer ferimento" e recusou ir ao hospital, disse ao Jornal de Notícias o comandante António Filipe, dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão.

O acidente aconteceu pelas 15h00 e decorrem trabalhos para retirar o camião e evitar que o derrame de combustível se propague no rio Tejo, através de boias.