"Semana de quatro dias não é trabalhar da mesma forma e folgar à sexta"

"Com os trabalhadores mais descansados, com melhores níveis de saúde mental, conciliação de trabalho e vida profissional, também tem impacto na empresa, a começar logo pela questão da atração e retenção de trabalhadores, que é um dos grandes problemas que muitas empresas enfrentam", defende o investigador.

De acordo com o professor, as empresas que estão a experimentar o modelo "são muito particulares, são empresas especiais" que podem não ter representatividade no tecido empresarial português, uma vez que têm trabalhadores muito qualificados e com uma sobre-representação das mulheres em cargos de gestão face à média nacional.

Pedro Gomes diz, no entanto, que só quando as empresas fizerem a avaliação final da experiência, ainda este mês, será possível ter dados mais concretos, "mas uma coisa é certa: a ideia de que é preciso contratar 20% mais trabalhadores para implementar a semana quatro dias é completamente errada".

O coordenador do projeto-piloto da semana de quatro dias afirma que as empresas que aderiram têm vantagens na retenção de talento e mostram que não é preciso contratar para implementar este modelo que não se cinge a folgar à sexta-feira.

Pedro Gomes deu como exemplo a tecnológica portuguesa 360imprimir, que adotou há um ano, de forma independente, a semana de quatro dias e cujos resultados apontam para vantagens na diminuição da taxa de rotatividade, bem como do absentismo.

O projeto-piloto arrancou há um ano, com a apresentação do modelo aos parceiros sociais, seguindo-se um período de comunicação com as empresas, em que foi explicado e três meses de preparação. A experiência nas empresas começou em junho e este mês será feito o balanço, sendo o estudo final apresentado em abril.

Das 41 empresas que testaram a semana de quatro dias, 21 começaram o teste em junho, mas outras começaram antes, de forma independente, explicou.

"É perfeitamente normal haver empresas que, tendo testado, concluíram que preferem trabalhar no formato anterior e portanto tenham voltado para trás" tal como aconteceu com o trabalho remoto, diz.

Em 05 de junho arrancou a terceira fase do projeto-piloto e na altura foi anunciada a adesão de 39 empresas e cerca de mil trabalhadores.

Segundo dados então divulgados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as 39 empresas situadas em 10 distritos incluíam "um instituto de investigação, uma creche, um centro de dia, um banco de células estaminais que trabalha sete dias, e empresas do setor social, indústria e comércio".

O relatório do balanço, que será este mês conhecido, é da autoria dos investigadores Pedro Gomes, e Rita Fontinha, professora associada de Gestão Estratégica de Recursos Humanos na Henley Business School da Universidade de Reading.