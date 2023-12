Operação Influencer não prejudica transição energética em Portugal, diz secretária de estado da Energia

A secretária de Estado da Energia diz que a “Operação Influencer” não vai prejudicar a política de transição energética em Portugal.

Em declarações à Renascença, Ana Fontoura Gouveia relembra que o hidrogénio verde e o lítio são oportunidade de “criação, atração e investimento” no país e, que por isso, não podem ser desperdiçadas.

“Estas são políticas que vão criar muitos empregos. E, portanto, seria um enorme retrocesso se se de alguma forma não prosseguíssemos este caminho. (…) Devemos prosseguir o caminho confiando nas instituições, continuando o diálogo com as empresas, o diálogo com os municípios e o diálogo com as associações”, explica.

A secretária de Estado da Energia deixa também a garantia de que as entidades do Estado que trabalham nestes processos “cumprem todos os passos necessários, dentro daquilo que é o nosso enquadramento normativo”.