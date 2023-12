Medicamentos genéricos para a SIDA poupam ao Estado 140 milhões de euros por ano

A utilização de medicamentos genéricos no tratamento da Sida permite uma poupança anual de 140 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Os dados são da Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (APOGEN), tendo por base uma análise realizada pela sua Comissão Técnica de Fármaco-Economia.

Em Portugal, cerca de 48 mil pessoas estão infetadas com VIH. Tendo em conta que ainda não é possível erradicar o vírus, Maria do Carmo Neves, presidente da APOGEN, diz que a melhor opção para combater a SIDA é através das terapias antirretrovirais, que se “baseiam em moléculas duplas, triplas e quádruplas que permitem combater as resistências”, até há pouco tempo “bastante caras”.

À Renascença, a presidente da APOGEN recorda que os hospitais gastam menos dinheiro com os medicamentos genéricos e que, por isso, ficam com verbas para tratar mais doentes com SIDA.

“Os medicamentos para o tratamento da SIDA fazem parte do trio de maiores custos no SNS, com a oncologia e as doenças autoimunes. Em 2019, aparecem os primeiros genéricos e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde aumentou: por ano, temos uma poupança de 140 milhões de euros. Isto também aumenta a acessibilidade aos medicamentos: o SNS consegue tratar mais pessoas”, esclarece.