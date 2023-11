Surfista portuguesa chantageada com fotos criadas por Inteligência Artificial

A surfista portuguesa Mariana Rocha Assis está a viver um “pesadelo emocional”, próprio de um filme de ficção científica, mas infelizmente cada vez mais real e comum.

Na sua conta do Instagram, a atleta de 26 anos revelou que está a ser chantageada por um hacker, que ameaça divulgar fotos dela completamente nua criadas através de Inteligência Artificial (IA), o chamado "deepnude".

Mariana, que tem cerca de 15 mil seguidores na plataforma, admite que “perdeu muito dinheiro” nos últimos dias, ao que tudo indica por ter sido também vítima de um esquema de fraude eletrónica.

Tudo começou no dia 17 de novembro, quando a surfista recebeu no seu telemóvel um conjunto de fotos em que “aparecia” nua. “Não sou eu nas fotografias”, escreve Mariana no post desta quarta-feira e que já reúne perto de 2 mil gostos. “As imagens são geradas por inteligência artificial, e tenho que vos dizer. Juro-vos que parecem reais”.

O chantagista pediu-lhe 5 mil (não ficando claro se se trata de euros ou dólares) que deveriam ter sido pagos até esta quarta-feira. A atleta, no entanto recusou fazê-lo, mesmo sob a ameaça de que as imagens seriam enviadas para “a família, amigos, patrocinadores e clientes do hotel” dos familiares.

Mariana partilhou uma conversa que manteve com o hacker. Aí, alguém utilizando um número internacional, ao que parece de origem americana, ameaça expô-la e arruiná-la, a menos que ela aceitasse estabelecer um acordo.

A jovem diz-se perturbada por tudo aquilo que tem passado: “Hoje, conheci o lado negro deste mundo assustador. Vou ter fotos minhas a circular online”. No entanto, acrescenta, decidiu partilhar a sua história por acreditar que existem outras vítimas deste tipo de ataque.