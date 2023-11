Câmara de Lisboa aprova orçamento de 1,3 mil milhões de euros para 2024

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje, por maioria, o orçamento municipal para 2024 no valor de 1,3 mil milhões de euros, e que tem a habitação como principal prioridade.

O documento, que foi votado por pontos, foi aprovado durante uma reunião privada do executivo municipal presidido pelo social-democrata Carlos Moedas, merecendo os votos contra do PCP, Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), Livre e BE.

Já o PS votou favoravelmente alguns dos pontos e absteve-se noutros, permitindo a viabilização do orçamento municipal para 2024.

O orçamento municipal de Lisboa para 2024 tem um valor de 1,3 mil milhões de euros e prevê um investimento de 150 milhões de euros para a habitação; 9,1 milhões para a área da saúde; 14,3 milhões para medidas de apoio social; 27,1 milhões para creches e escolas; 289 milhões para mobilidade; 62 milhões para cultura; 67 milhões para o Plano Geral de Drenagem e 57 milhões para devolver IRS aos lisboetas.

No final da sessão, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa manifestou-se satisfeito com a aprovação do documento.

"Estou muito contente porque é um orçamento recorde. São 1,3 mil milhões de euros para cuidar da vida das lisboetas e dos lisboetas. A nossa prioridade máxima continua a ser a habitação. Neste orçamento estamos a investir 150 milhões na habitação só em 2024, 41,5% acima daquilo que foi feito o ano passado", sublinhou o autarca.

Atualmente, o executivo da Câmara de Lisboa, que é composto por 17 membros, integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança) -- que são os únicos com pelouros atribuídos --, três do PS, dois do PCP, três do Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), um do Livre e um do BE.

A proposta de orçamento da Câmara de Lisboa para 2024 é de 1,3 mil milhões de euros, "bastante alinhado" com o deste ano (1,3 mil milhões), apesar de o saldo de gerência ser "bastante inferior", indicou o vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia, durante a apresentação do documento, no dia 14 de novembro.