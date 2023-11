Mais de quatro toneladas de cocaína escondidas em "caixas de bananas"​ em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu quase 4,5 toneladas de cocaína escondidas em "caixas de bananas", na sequência de uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes desenvolvida nos últimos meses.

A apreensão foi realizada num armazém da Grande Lisboa e, segundo as autoridades, era proveniente do Equador e teria como destino final outros países do mercado europeu.

Em comunicado emitido esta terça-feira, a força policial declarou que a droga estava escondida em “caixas de bananas, que por sua vez vinham acomodadas em paletes no interior de contentores marítimos”, o que tornou “extremamente difícil” à Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes a "deteção e posterior remoção”.

Da operação "Âncora" não resultaram detenções em território nacional. A PJ, no entanto, esclarece que foram "recolhidos relevantes elementos probatórios que foram partilhados com as autoridades de outros países.”

A investigação, que contou com o apoio da Autoridade Tributária e Aduaneira, vai prosseguir em colaboração com as polícias de outros países.