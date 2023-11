Professores querem apoio à renda alargado a deslocados em todo o país

A medida prevê um apoio até 200 euros a todos os que tenham um encargo com habitação superior a 35% do salário e deverá entrar em vigor no próximo ano mas com efeitos retroativos a setembro deste ano, acrescentou João Costa.

A posição da Fenprof surge na sequência do anúncio feito na quinta-feira pelo ministro da Educação, João Costa, da aprovação em Conselho de Ministros de um apoio à renda a todos os professores que fiquem colocados a mais de 70 quilómetros de casa, em escolas das zonas de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve.

No caso do bem-estar geral, aquilo que parece ter (...)

Entre as criticas, os professores lamentam a exclusão de todos os docentes colocados longe de cada noutras regiões, que não as duas abrangidas no diploma.

Sobre serem elegíveis todos os que têm encargos com habitação superiores a 35% do salário, a Fenprof alerta que ao fazer estas contas com o salário ilíquido, "o encargo é de cerca de metade do rendimento que, mensalmente, é depositado no banco".

Outra das criticas prende-se com o facto de a medida estar em vigor apenas até 2025: "Não se compreende por que razão esta é uma medida temporária, visto não ser previsível que a situação se altere a meio do ano letivo 2025/2026".

Em comunicado, a Fenprof defende ainda que tendo em conta que este diploma exige um processo de negociação coletiva e, uma vez que ainda é "temporalmente possível a negociação deste projeto de diploma", então que se trate também de outros dois "eventualmente em simultâneo".

A Fenprof quer voltar à mesa das negociações também para tratar das novas percentagens das quotas de avaliação que se irão aplicar no âmbito do regime geral e a recuperação do tempo de serviço congelado, "designadamente o relativo ao primeiro momento do faseamento, implicando a sua previsão em sede de Orçamento do Estado para 2024".