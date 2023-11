Israel-Hamas. Portugal desconhece se algum refém português será libertado nos próximos dias

“Temos vários reféns que têm nacionalidade portuguesa. (…) Queremos a libertação incondicional de todos os reféns, mas é evidente que nos interessamos muito em particular por aqueles que têm nacionalidade portuguesa. Cada caso é um caso, cada um tem especificidades diferentes, mas interessamo-nos por todos. Estamos a interceder também junto da Cruz Vermelha e vamos trabalhar com autoridades de outros países que possam ter alguma influência para que sejam libertados estes reféns cidadãos portugueses e também todos os outros”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, após um encontro com familiares de reféns, em Telavive, o último ponto da sua visita a Israel.

O Governo português disse, esta sexta-feira, desconhecer se há algum cidadão português entre os 50 reféns Hamas que deverão ser libertados no âmbito da trégua de quatro dias acordada com Israel.

Sobre a sua deslocação a Israel, que fez em conjunto com a homóloga eslovena, Tanja Fajon, Gomes Cravinho referiu que a conversa que manteve esta manhã com o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Eli Cohen, “foi uma conversa entre amigos”, acrescentando: “E é entre amigos que se devem dizer, às vezes, verdades duras e difíceis”.

“Tivemos uma conversa, que diria muito franca, com o ministro israelita, a quem expressei condolências, solidariedade, mas também profunda preocupação em relação à atitude em relação a Gaza e ao número de mortos e a violência em Gaza. Portanto, tivemos pontos de convergência e pontos de divergência, mas sublinhei a importância que atribuímos a que se encontre um caminho para a paz, e que a utilização de meios violentos não é o melhor caminho”, referiu o chefe da diplomacia portuguesa.

João Gomes Cravinho teve também “uma reunião muito útil” com o Presidente israelita, Isaac Herzog, que permitiu “pensar sobre o futuro”.

“Pensando sobre qual pode ser a natureza de Gaza daqui a um ano, por exemplo, pensando sobre que papel pode haver para uma intervenção internacional. O caminho não é fácil, mas foi extremamente interessante começar a identificar alguns dos elementos para que se utilize esta situação trágica para projetar uma dinâmica de paz”, afirmou.

Depois da deslocação a Israel, que incluiu também uma visita ao ‘kibbutz’ de Sfar Aza, no sul do país, uma das comunidades atacadas pelo Hamas em 7 de outubro, os ministros português e eslovena seguem para a Cisjordânia, onde se encontrarão com o homólogo palestiniano, Riyad al-Maliki, e com o primeiro-ministro, Mohammad Shtayyeh.

A trégua de quatro dias entrou em vigor às 07h00 de hoje (05h00 em Lisboa) após mais de um mês e meio de guerra, como parte de um acordo para libertar 50 reféns em troca de 150 prisioneiros palestinianos.