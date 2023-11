Frio vai continuar no fim de semana

As temperaturas vão continuar baixas durante o fim de semana, devido à massa de ar polar que atinge o nosso país.

Apesar do frio que se faz sentir, os especialistas indicam que esta é uma situação normal para a época.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade até ao meio da manhã no Nordeste Transmontano e na Beira Alta.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante leste, rodando para o quadrante norte no litoral oeste e na região Sul durante a tarde, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Norte e Centro, em especial até ao meio da manhã e no final do dia.

Além da possibilidade de formação de geada no interior, em especial do Norte e Centro, o IPMA para possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida de temperatura.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 0 graus Celsius, em Bragança e na Guarda, e os 9, em Faro, e as máximas entre os 9, na Guarda, e os 20, em Faro.

Para os próximos dias, prevê-se continuação de céu pouco nublado ou limpo, com possibilidade de formação de geada, ou nevoeiro matinal, e temperaturas a registarem valores próximos daqueles que foram registados nos últimos dias.



Já o Grupo Ocidental dos Açores vai estar sob aviso amarelo, devido à previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso vai vigorar nas ilhas das Flores e Corgo entre as 3h00 de sábado e as 6h00 de domingo.