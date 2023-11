“Inquietação” e “ansiedade”. Doentes com cancro vivem o impacto das greves no SNS

O tratamento do cancro é prioritário no SNS, mas o efeito das greves e da falta de profissionais no sector da saúde começa a sentir-se também no Instituto Português de Oncologia, no Porto, ainda que de forma pontual.

Susana Ferreira é doente oncológica há dez anos e referiu que o tempo que demora a conhecer os resultados dos exames está a aumentar. “Esta consulta que eu vou ter hoje [terça-feira] é de um exame que fiz em setembro. É um grande hiato de tempo para nós sabermos, não é?”, declarou à Renascença, junto à entrada do IPO.

Esta situação é preocupante na medida em que o atraso no diagnóstico do cancro leva ao aparecimento de casos mais graves.

Susana, que é natural do Porto, fez análises semelhantes “há dois anos” e nessa altura a espera pelos resultados fez-se num "período mais curto”. Uma situação que acontece, no seu entender, “porque os médicos não conseguem marcar as consultas atempadamente, ou porque os exames não ficam prontos”.

A residir mais a norte, em Ponte de Lima, a vida da família Esteves sofreu um abalo em setembro, quando o pai Casimiro, de 68 anos, foi diagnosticado com um cancro no pescoço e na cabeça. Agora têm que se deslocar 80 km, de quinze em quinze dias, da cidade minhota até ao IPO. Na semana passada, no entanto, a viagem fez-se em vão.

“O meu pai tinha uma consulta com o médico, com hora marcada. Chegámos e depois, quando chegou a hora de entrar, informaram que devido às greves o médico não ia estar disponível, que não havia nenhum médico a substituir e tivemos que voltar outra vez para trás”, afirmou a filha de Casimiro, Clarisse Esteves.

A convulsão vivida pelo sistema Nacional de Saúde (SNS) faz temer pelo acompanhamento do doente. “Vemos a saúde da pessoa a degradar-se e queremos tentar perceber se realmente as coisas estão a andar para a frente ou se está estagnado e não temos ninguém que nos dê resposta”.

O pai, disse Clarisse, "fica frustrado" pelos esforços feitos em vão e por já ter sido obrigado a regressar a casa “sem ter a mínima atenção de um médico”.



“Neste tipo de doenças, o tempo e as esperas obviamente que têm impacto”

Recentemente, através de um comunicado, a direção-executiva do SNS admitiu que o sistema público "atravessa um período crítico da sua existência”, que obrigou a uma reorganização da rede de serviços de saúde.