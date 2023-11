Temperaturas continuam a descer

As temperaturas vão continuar a descer nos próximos dias, com máximas e mínimas típicas para o mês de novembro, devido a uma massa de ar polar.

Para esta quarta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado ou limpo e vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) de leste/nordeste nas terras altas.

As previsões apontam também para formação de geada nos locais abrigados do interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e descida da temperatura mínima, em especial no Centro e Sul.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 0 graus Celsius, em Bragança, e os 10, em Viseu, Setúbal e Faro, e as máximas entre os 11, na Guarda, e os 18, em Faro.

Por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, o IPMA colocou sob aviso amarelo até às 11h00 locais (12h00 em Lisboa) as ilhas do grupo Central dos Açores (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).

O mesmo aviso estende-se às ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), até às 14h00 locais (15h00 em Lisboa).