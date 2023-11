Tempo frio está para ficar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para temperaturas mínimas de 2 graus em Bragança e máximas de 8 na Guarda.

Já o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até início da manhã em alguns locais do interior, e no extremo norte durante a tarde.

De acordo com as previsões, o vento deve soprar moderado (20 a 30 km/h) de nor-nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h na faixa costeira ocidental, enfraquecendo no final do dia, e soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas.

O IPMA aponta ainda para formação de geada nos vales abrigados do interior Norte e Centro, acentuado arrefecimento noturno e descida de temperatura.

A descida da temperatura deve-se a uma massa de ar polar, vinda do Norte, e conduz-nos para valores considerados normais para esta altura do ano.

Segundo Ângela Lourenço do IPMA, “um dos aspetos mais significativos é, de facto, a descida da temperatura, não só da mínima como a máxima”.

De acordo com a meteorologista, a descida de temperatura é acompanhada com o aumento da intensidade do vento”, em particular esta terça-feira, e por isso também “vai haver o aumento do desconforto térmico”.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 2 graus Celsius, em Bragança, e os 11, em Setúbal, Beja e Faro, e as máximas entre os 8, na Guarda, e os 20, em Faro.

Sob aviso amarelo, encontram-se as ilhas do Grupo Oriental dos Açores, devido à previsão de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

O aviso vai vigorar nas ilhas de Santa Maria e São Miguel até às 14h00 desta terça-feira.