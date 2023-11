“Alternativa Zero”. Linha de alta velocidade volta a ter oposição em consulta pública

A construção da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Lisboa voltou a ser contestada. Apesar de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) ter dado luz verde ao troço entre Aveiro e Coimbra, a opção por uma “Alternativa Zero” voltou a surgir na consulta pública, com muitos a defenderem que não seja construída nenhuma linha nova. Segundo a síntese das exposições recebidas, do relatório da consulta pública ao segundo troço da primeira fase da linha de alta velocidade, surgiu “forte contestação à implementação” desta infraestrutura: “a esmagadora maioria das exposições são contrárias à execução” do projeto, diz a APA. A posição é defendida por “cidadãos, associações e outros representantes da sociedade civil e autarquias”. Entre as reservas que fazem questionar a “importância e necessidade do projeto” estão os impactos negativos “nos sistemas ecológicos, ambiente sonoro e vibrações, saúde humana, ordenamento do território, mas sobretudo no edificado, nomeadamente residências”. Um resumo que é exatamente igual à síntese da consulta pública do primeiro troço da primeira fase, entre Porto e Aveiro. Uma das autarquias que se opõe ao projeto é a de Anadia, que considera a construção da linha de alta velocidade “desnecessária e desadequada à dimensão do país” e que “não serve os interesses do país”. A APA aponta ainda que foram recebidas “muitas dezenas de exposições modelo contra o projeto” oriundas do concelho de Anadia.

A assembleia municipal de Anadia aprovou, por unanimidade, uma moção contra a construção da linha, alegando que esta “vai acentuar as diferenças já existentes na área da mobilidade entre as diversas regiões do país”, e que “as condições de expropriação” do projeto “não são corretas nem justas”. Canelas, em Estarreja, liderou contestação inicial O refrão “Alternativa Zero” também foi usado pelo município de Estarreja, que se opôs à construção da linha na consulta acerca do troço entre Porto Campanhã e Oiã e disse que o projeto “suscita um conjunto de perplexidades”. No seu parecer, o município entende que “a intenção de criar interligações à Linha do Norte acrescenta fortes e irreparáveis impactes sociais e ambientais no território e nas populações de quatro freguesias”. Entre as preocupações ambientais estão potenciais efeitos nas zonas hídricas da ria de Aveiro, e o corte na zona de floresta. A oposição à linha de alta velocidade ganhou forma no Movimento Cívico de Cidadãos de Canelas, freguesia onde está uma ligação à Linha do Norte. Com página no Facebook e uma petição que recolheu quase 2 mil assinaturas, os opositores referem que o concelho já é “extremamente fustigado por infraestruturas”, e destacam um velho argumento.