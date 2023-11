Falta de medicamentos já atinge 94% dos hospitais

A falta de medicamentos é um problema grave para a esmagadora maioria dos hospitais portugueses. A situação piorou e passou de 73% para atingir agora 94% das unidades de cuidados de saúde.



De acordo com o Índex Nacional de Acesso ao Medicamento, divulgado esta sexta-feira, as rupturas não põem em causa o tratamento aos doentes, porque há soluções, mas são agora mais os hospitais que reportam falhas, e em todos os tipos de fármacos, indica Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH).

“Noventa e quatro por cento dos hospitais entendem que as rupturas são um problema grave. Cerca de 20% dizem que acontecem mensalmente e 36% semanalmente, portanto, temos mais hospitais a dizerem que têm rupturas. Cerca de metade diz que são todos os medicamentos e a outra metade diz que são genéricos”, explica Xavier Barreto.

O presidente da APAH fala numa situação “preocupante”, mas sublinha que, “geralmente, as rupturas são resolvidas ou com empréstimos entre hospitais ou com a adoção de um fármaco alternativo”.

Só 11% dos hospitais medem efeitos dos medicamentos inovadores

De acordo com este estudo, promovido pela Associação de Administradores Hospitalares, também há menos hospitais a medir os efeitos dos medicamentos inovadores. Apenas 11% o fazem.

Na opinião de Xavier Barreto, este é o indicador mais preocupante, porque são gastos centenas de milhões de euros e não se sabe se o investimento tem retorno ou se está “a cumprir as expectativas criadas quando foram aprovados para ser comprados pelo SNS”.

“Não fez sentido gastarmos centenas de milhões de euros em medicamentos e depois não avaliamos se eles estão a cumprir as expetativas de resultados. Esta informação é fundamental para fazermos contratação pública inovadora. Para comprarmos medicamentos estabelecendo que o preço pode ser variável em função do resultado ser cumprido ou não”, afirma o presidente dos administradores hospitalares.