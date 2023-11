​Ativistas ambientais pintam fachada e invadem reitoria da Universidade de Lisboa

Um grupo de ativistas climáticos invadiu esta sexta-feira o edifício da reitoria da Universidade de Lisboa (ULisboa) e pintou a fachada. A PSP foi chamada ao local



O reitor Luís Ferreira confirmou o pedido de intervenção das autoridades e disse que “não tinha outra maneira de garantir a segurança”, adianta o jornal Público. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento da chegada da PSP.

O movimento Greve Climática Estudantil refere, em comunicado, que “esta tarde várias dezenas de estudantes manifestaram-se frente à reitoria da ULisboa em protesto contra os combustíveis fósseis e contra os ataques recorrentes desta instituição à liberdade de expressão”.

Os ativistas queixam-se que esta semana “a polícia foi chamada mais de uma dezena de vezes a faculdades” e que três estudantes foram detidas durante uma palestra sobre ação climática na Faculdade de Psicologia.

“O vice-reitor falou com os estudantes no exterior e recusou-se a condenar a polícia por deter estudantes na instituição. Duas estudantes tentaram entrar no edifício tendo sido entaladas na porta”, refere o movimento Greve Climática Estudantil.