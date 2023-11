Caso Influencer. Bastonária dos advogados apela à serenidade das instituições e respeito deontológico

Desde a passada semana que têm sido muito os interlocutores políticos e judiciais que têm comentado o caso Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro, António Costa. Entre estas pessoas estão vários advogados do caso, e fora dele, e isso levou a bastonária da Ordem dos advogados a emitir um comunicado.

“Ao longo de mais de uma semana, todos os dias e a todo o momento, são colhidas opiniões, são tomadas declarações em todos os locais e em qualquer circunstância, sobre um inquérito que está em curso e que se encontra em segredo de justiça, pelo que, toda e qualquer informação que é tornada pública sobre o mesmo é feita com violação clara da lei”, sublinha Fernanda de Almeida Pinheiro.

Acrescenta que “a Ordem dos Advogados está muito preocupada com os enormes impactos que toda esta situação representa para a imagem pública das instituições e a do país no seu todo”, manifestando preocupação também “com o elevadíssimo número de associados/as que diariamente opina sobre o referido inquérito no espaço público, olvidando os deveres de reserva deontológicos que sobre todos/as nós impendem”.

Por isso, a bastonária decidiu “apelar à serenidade, ao respeito pelas instituições, ao estrito cumprimento das regras deontológicas e às regras do processo, por parte de todos/as os seus intervenientes, porque só assim se dignifica o Estado de Direito Democrático que está instituído no nosso país há quase cinquenta anos, tal como a necessária separação de poderes que nele existe entre a política e a justiça, e bem assim o total e absoluto respeito pelas instituições”.

Um comunicado que diz ser em nome da defesa do Estado de Direito, das liberdades e garantias dos cidadãos, além de querer zelar pela dignidade e prestígio da profissão de advogado.

A bastonária anuncia, por isso, que se vai manter em “silêncio absoluto” sobre o referido inquérito judicial.