Marcelo e Costa na Guiné-Bissau

O Presidente da República e o primeiro-ministro aparecem esta quarta-feira em público pela primeira vez desde o início da crise política em Portugal que levou à demissão de António Costa.

O encontro vai acontecer na Guiné-Bissau, a mais de 4.500 quilómetros de Lisboa, e o que junta Marcelo e Costa é a celebração dos 50 anos da independência deste país, na quinta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa estarão juntos na Guiné-Bissau em plena crise política em Portugal, com o primeiro-ministro demissionário e com eleições legislativas antecipadas já previstas para 10 de março de 2024, mas com o Governo ainda em plenitude de funções.

Alvo de um inquérito no Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça, após suspeitos no processo Influencer terem invocado o seu nome para desbloquear procedimentos em negócios investigados, António Costa demitiu-se em 7 de novembro.

A Guiné-Bissau foi a primeira colónia portuguesa em África a tornar-se independente. A independência foi proclamada unilateralmente em 24 de setembro de 1973, decorrida uma década de luta armada.