"Legionella". Idosos e doentes de Vila Praia de Âncora "devem ficar em casa"

Aumenta de sete para oito o número de casos confirmados de "legionella" em Caminha. O balanço foi atualizado esta quarta-feira pela autarquia.

O delegado de saúde do Alto Minho recomendou hoje que idosos de Vila Praia de Âncora, Caminha, se “resguardem” durante as investigações sobre a origem do surto de "legionella".



“Há um surto em Vila Praia de Âncora. As crianças não são a população alvo da patologia. Mas estamos a recomendar que pessoas com mais idade, e com comorbilidades, se resguardem. Pessoas com mais idade e comorbilidades de Vila Praia de Âncora devem ficar em casa”, disse o delegado de saúde, Luís Delgado, em conferência de imprensa conjunta com o presidente da Câmara de Caminha.