EuroDreams. Conheça a chave vencedora desta quinta-feira

A chave do primeiro sorteio do EuroDreams, sorteada esta quinta-feira, 9 de novembro, é composta pelos números 14 - 16 - 19 - 31 - 32 - 37 e pelo número de sonho 2.

Ninguém acertou nos dois primeiros prémios, quer em Portugal, quer nos restantes países participantes.

Para Portugal vão 28 terceiros prémios, no valor de 173,92 euros.



Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.



Os sorteios do Eurodreams realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.