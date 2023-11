Mais de 3.500 professores aposentados em 2023

O ano 2023 fecha com a saída de 3.521 professores e educadores do sistema público de educação. É o número mais alto da última década e a que se chegou nesta quarta-feira depois de publicadas as listas da Caixa Geral de Aposentações , que revelam que em dezembro saem da escola pública 371 docentes e educadores.

O certo é que, fazendo contas, às saídas mensais, 2023 perdeu 3.521 professores e educadores.

Para encontrar um número mais elevado é preciso recuar até 2013, quando as aposentações ultrapassaram as 4.600 (4.628), de acordo com os dados recolhidos por Arlindo Ferreira e que estão publicados no blogue deste professor.

O valor a que se chegou não é uma surpresa para Arlindo Ferreira, que em 2018 antecipou que deveriam aposentar-se este ano, 3.515 docentes, apenas menos seis do que veio a ocorrer.