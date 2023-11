Médicos. Governo cancela reunião com sindicatos, depois da demissão de Costa

O Governo cancelou a reunião desta quarta-feira com os sindicatos que representam os médicos, depois do primeiro-ministro ter apresentado demissão, confirmou à Renascença fonte do Ministério da Saúde.

À Renascença, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) confirma que o Ministério da Saúde cancelou as negociações, considerando que "imperou o bom senso".

"Não faria sentido, numa situação destas, manter uma reunião tão importante com os sindicatos", refere.

Jorge Roque da Cunha aponta que "qualquer sinal de instabilidade vai aumentar a perturbação no SNS".

O responsável, para o sindicalista, é mesmo António Costa, que em oito anos "não resolveu o problema" e, agora, "as circunstâncias são o que são".

"Vamos esperar que os nossos políticos estejam agora à altura da dificuldade do momento e rapidamente encontrem uma solução que permitam resolver o problema do SNS", apela, ainda.