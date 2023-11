Instituto Hidrográfico regista onda com mais de 20 metros

Uma onda com 20,3 metros de altura foi registada no sábado durante a passagem da depressão Domingos por Portugal. É um “máximo histórico” para o sistema de medição do Instituto Hidrográfico.



“No dia 4 de novembro, observou-se uma altura máxima de 20.3m, às 21h00, e altura significativa de 12.6m, às 22h00, na boia de Leixões Oceânica, localizada a 75 quilómetros da costa”, revelou esta segunda-feira o Instituto Hidrográfico, em comunicado.

No mesmo dia, a boia costeira de Leixões, localizada a cerca de 20 quilómetros da costa, registou “18,1 metros de altura máxima e 11,3 metros de altura significativa”.

“Os valores mencionados são máximos históricos adquiridos pelas boias do Instituto Hidrográfico, para a área norte de Portugal Continental (Leixões)”, refere o organismo.