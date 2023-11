Governo e médicos não chegam a acordo após nova ronda negocial

Joana Bordalo e Sá foi ainda muito critica pela atitude da equipa do Ministério da Saúde, que segundo a líder da FNAM não mais fez do que apresentar as mesmas propostas que tinham sido feitas na última reunião.

"Não há acordo por falta de vontade política do ministério de Manuel Pizarro", disse a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, no fim de nova ronda negocial.

Não há acordo entre os médicos e o Ministério de Saúde, após nova ronda negocial que durou cinco horas. Os sindicatos criticam a imutabilidade negocial do Governo nas questões remuneratórias e do horário de trabalho e o ministro da Saúde reconhece a dificuldade de chegar a um entendimento. Há uma nova roda negocial marcada para a próxima quarta-feira.

Os médicos iniciaram um protesto inédito em que se recusam a trabalhar para além do limite legal das horas extraordinárias. Esta situação está a provocar grandes constrangimentos em vários serviços de urgência de Norte a Sul do país.

"De qualquer forma, nós na mesa o que estivémos a discutir foi efetivamente a proposta do Governo que nos tinha chegado desta vez e que era praticamente igual à anterior, onde efetivamente não havia nenhuma evolução, nomeadamente no que toca à grelha salarial", concretizou.

“Sendo 35 horas, tem de ser um horário de trabalho efetivo”, declarou Pizarro. “Se um médico que faz urgência faz 12 horas, é evidente que tem de descansar na manhã seguinte. Mas, no resto da semana, tem de cumprir as horas que faltam”, sublinhou, porque de outra maneira “inviabilizaria a operação normal do SNS e conduziria os hospitais a graves dificuldades”.

Pizarro diz que, atualmente, por "diversos mecanismos" as 40 horas não são cumpridas, e o mesmo não se pode passar se a jornada passar para 35 horas.



Já Jorge Roque da Cunha, presidente do SIM, afirmou que “o Governo não apresentou qualquer alteração em relação à sua proposta de aumento de 5,1% do aumento do salário em relação às 40h”.

E considerou que este é um valor que o SIM não acha “aceitável” nem sequer num cenário de “grande abundância de médicos”.

Há uma nova reunião agendada pera dia 8 de novembro às 10h30, sendo que segundo Bordalo e Sá o Governo ter-se-á comprometido a enviar nova proposta nos próximos dias.

Esta foi a terceira reunião no espaço de uma semana, após as duas longas maratonas no passado domingo e na terça-feira. Os temas relacionados com os vencimentos dos médicos são os principais pontos de discórdia.