STOP convoca greve de professores e não-docentes entre 13 e 29 de novembro

O Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (S.T.O.P.) convocou uma nova greve de professores e funcionários de escolas para entre 13 e 29 de novembro.

O anúncio foi feito este sábado de manhã por André Pestana, coordenador do S.T.O.P., numa conferência de imprensa frente à Escola Secundária José Falcão, em Coimbra.

“Será uma greve nacional de 13 a 29 de novembro e depois confiamos que, como ficou demonstrado no passado, cada escola, cada agrupamento se organize e que decida quando e se é o melhor momento para encerrar a escola”, explicou André Pestana, numa conferência de imprensa em Coimbra. A greve “será de âmbito nacional, qualquer escola poderá aderir e encerrar a escola”, referiu Pestana.



A greve coincide com o debate parlamentar do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024). A 13 de novembro, o ministro da Educação, João Costa, vai defender a proposta para o setor na Assembleia da República.

A data final da paralisação de quase duas semanas, 29 de novembro, é o dia da votação final global do OE 2024. E por isso “queremos pressionar para que o Orçamento do Estado reflita as necessidades que a escola pública tem, que não estão a ser refletidas neste momento”, explicou o coordenador do S.T.O.P.



De recordar que, há cerca de um mês, o S.T.O.P. já tinha convocado uma manifestação nacional de professores para dia 18 de novembro.

[atualizado às 11h15]