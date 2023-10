Abatimento de terras em Gaia condiciona circulação de comboios na Linha do Norte

A circulação de comboios na Linha do Norte está a sofrer perturbações devido a um abatimento de terras na zona de Francelos, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, “causado pelo meu tempo”, avisou esta sexta-feira a CP.

A CP lamenta ainda o incómodo que a situação pode causar.

A Proteção Civil alertou hoje para possibilidade de inundações e cheias devido ao previsto agravamento da situação meteorológica no fim de semana, já a partir desta tarde, com especial incidência no Norte e Centro do continente.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje um alerta laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à previsão de agitação marítima forte.

O aviso para estes distritos vai estar em vigor até às 12:00 de sábado por se preverem ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros.

Estes distritos passam depois a aviso amarelo entre as 12:00 de sábado e as 06:00 de domingo.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Faro e Beja até às 18:00 de sábado, Setúbal até às 00:00 de domingo e Lisboa até às 06:00 de domingo.

O IPMA emitiu também aviso laranja, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga, a vigorar entre as 09:00 de sábado e as 00:00 de domingo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.