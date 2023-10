Climáximo interrompe espetáculo no Teatro São Luiz

Apoiantes da Climáximo interromperam o início do espetáculo "Europa", no Teatro São Luiz, em Lisboa, com o intuinto de "chamar atenção ao próprio espetáculo".

Dois ativistas subiram ao palco para fazer uma intervenção "sobre o significado da própria peça no estado atual do mundo perante a crise climática".

A peça "Europa" foi escrita por David Greig e fala de uma aldeia de fronteira durante a guerra civil jugoslava.

Em comunicado, a Climáximo refere que "manter o atual sistema económico é um ato deliberado de violência contra as sociedades de hoje e do futuro", criticando os países europeus que "são responsáveis por armas de destruição em massa".

"Esta peça é sobre nós, sobre a nossa normalidade, sobre a nossa cumplicidade, sobre a nossa responsabilidade coletiva. Eles estão a destruir tudo que amamos. Neste preciso momento. Deliberadamente. De uma forma coordenada", terão dito os ativistas, aos espectadores.

Segundo a Climáximo, a intervenção foi "recebida com aplausos do público".