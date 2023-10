Petição contra aumento previsto do IUC ultrapassa 250 mil assinaturas

A petição que está contra o aumento previsto pelo Governo no próximo Orçamento do Estado (OE 2024) do Imposto Único de Circulação em automóveis mais antigos já reuniu mais de 250 mil assinaturas em dez dias.

Neste momento, o texto que pede que o aumento deste imposto não avance é o mais ativo e popular no site Petição Pública.

No próximo ano, quem tiver um carro ou um motociclo com matrícula anterior a 2007 vai pagar mais Imposto Único de circulação, num limite máximo de 25 euros, mas este valor vai aumentado progressivamente até que a taxa de IUC represente a totalidade da tributação relativa ao CO2 emitido por estes veículos.



No relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado, o governo explica que os veículos com matrícula posterior a 2007 são tributados com base na cilindrada e nas emissões de CO2, mas os anteriores (categoria A e E) são apenas tributados com base na cilindrada.

O governo diz que esta medida abrange três milhões de carros e 500 mil motociclos.

O PSD vai propor a eliminação do aumento do IUC durante a discussão, em sede de especialidade do Orçamento do Estado para 2024.

A revelação é feita à Renascença pelo deputado Hugo Carneiro, que considera esta proposta do governo “uma medida altamente injusta para a classe média”.

O presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP) acusa o Governo de perseguição aos mais pobres ao decidir aumentar o Imposto Único de Circulação (IUC) em carros anteriores a 2007.

Em entrevista à Renascença, Carlos Barbosa diz que a subida do IUC não faz qualquer sentido. "Se as pessoas têm carro até 2007 é porque não têm dinheiro para o trocar", defende.