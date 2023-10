Ativistas do Climáximo colam-se a avião da TAP Lisboa-Porto

Dois ativistas do Climáximo colaram-se esta quarta-feira a um avião da TAP, que ia fazer o trajeto Lisboa-Porto, no aeroporto Humberto Delgado.

Realçando que “em Portugal há hoje menos ferrovia que no século passado” e em que se encerram “mais de 100 estações quando nós precisamos de transportes públicos renováveis, gratuitos e de qualidade”, os ativistas acusam o Governo de não ter “qualquer plano para garantir a nossa sobrevivência”.

“Se estamos entregues a governantes que conscientemente condenam milhares à morte, temos o dever de resistir”, assinalam.

O coletivo Climáximo, que já realizou múltiplas ações este mês, afirmou em comunicado que esta ação faz parte do seu “plano de desarmamento, que passa inicialmente por cortar drasticamente as emissões que estão a condenar milhares de pessoas à morte”, enfatizando as emissões que considera “mais desnecessárias e possíveis de cortar hoje, e o “cancelamento do novo aeroporto que visa expandir a capacidade de matar, ao aumentar emissões”.

O grupo afirma que o fim imediato destes voos necessita de ser seguido por “uma redução drástica na indústria da aviação, acompanhada pela expansão da ferrovia e criação de um serviço público de transportes coletivos públicos, renováveis e gratuitos, garantindo a transição justa dos trabalhadores do setor da aviação para um setor de transportes seguro”.