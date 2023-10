Ucrânia. Portugal vai enviar vestuário de inverno para militares e geradores

A ministra da Defesa Nacional anunciou, esta quarta-feira, que Portugal está a preparar um pacote de apoio à Ucrânia com vestuário de inverno para os militares e geradores, estando ainda a ponderar a participação na desminagem.

"Anunciei aqui que estamos a preparar um pacote com vestuário de inverno, o inverno está a aproximar-se e essa é uma necessidade sentida e requerida pela Ucrânia, e geradores", disse Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

A ministra da Defesa revelou que a Ucrânia fez "um pedido específico" de vestuário, especialmente para mulheres.



Helena Carreiras não quantificou a dimensão deste pacote de vestuário e o número de geradores que vai disponibilizar: "Não tenho essa indicação concreta ainda, estamos a trabalhar nessa aquisição. A Ucrânia vai sempre indicando para vários itens aquilo que são as quantidades e nós como sempre avaliamos."



A governante acrescentou que a formação de pilotos ucranianos "já começou em vários lugares", mas em Portugal ainda não.

"Nós não estamos ainda a participar com as nossas capacidades, relembro que oferecemos a possibilidade de treinar pilotos e mecânicos, estamos a continuar as reuniões técnicas para avaliar qual é o momento em que a nossa participação será requerida", sustentou, acrescentando que "não existe uma data ou calendário concreto".

A ministra da Defesa disse durante a reunião, a primeira com a participação presencial do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que Portugal está "a ponderar a participação" na desminagem.



Helena Carreiras já tinha dito que Portugal estava disponível para o fazer, mas apenas com a formação de mergulhadores ucranianos.



A questão surgiu depois de um pedido feito pelo ex-ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, por causa da necessidade de desminar o Mar Negro, que voltou a ser um campo de batalha desde que a Rússia rasgou o acordo para exportação de cereais ucranianos.