OE 2024 prevê apoio à renda para professores deslocados

Os professores deslocados vão passar a ter um apoio ao alojamento, indica a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (2024).

A medida destina-se a todos os docentes que sejam colocados em escolas a mais de 70 quilómetros de distância da residência.

Há outra condição para os professores terem acesso a esta medida: os encargos com o alojamento devem ultrapassar a taxa de esforço de 35%.

"Face à dificuldade de colocação de professores nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, ou qualquer outra região, onde os custos da habitação são mais elevados, o programa Apoio à Renda será adaptado e operacionalizado para subsidiar professores colocados nestas regiões que trabalhem em escolas a mais de 70 quilómetros da sua área de residência sempre que o valor dos seus encargos com o alojamento ultrapasse a taxa de esforço de 35%", refere a proposta de Orçamento do Estado para 2024.