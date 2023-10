Portugal e Roménia assinam acordos sobre energias renováveis e investimentos

O memorando sobre energias visa reforçar a cooperação, incluindo a de caráter institucional, nos planos bilateral e da União Europeia, e abrange a promoção de "consultas entre as partes com vista ao apoio de objetivos europeus comuns em matéria de política energética".

Já no que respeita ao memorando entre a Agência de Investimento para o Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a sua congénere romena, a ARICE, procura desenvolver a cooperação mútua em matéria de troca de informações económicas, promoção de investimentos, organização e informação sobre eventos relevantes.

Com este acordo, segundo o texto do memorando, os governos de Lisboa e de Bucareste pretendem "reforçar a promoção da troca de experiências e conhecimento entre as empresas dos dois mercados".

Portugal apoia entrada da Roménia na OCDE

No sábado, numa conferência de imprensa conjunta com o chefe de Estado romeno, no Palácio de Belém, em Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, frisou que Portugal apoia a pretensão da Roménia de entrar no Espaço Schengen e na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

"A adesão a Schengen (espaço que abrange 26 países europeus, 22 dos quais membros da União Europeia) continua a ser uma prioridade", vincou, por seu lado, o chefe de Estado romeno, Klaus Iohannis, agradecendo o apoio de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa e Klaus Iohannis salientaram ainda que ambos os países concordaram também sobre "a importância estratégica" do alargamento da União Europeia a Leste (nomeadamente à Ucrânia e à Moldova) e aos Balcãs Ocidentais.

Klaus Iohannis defendeu concretamente a abertura de negociações com vista à adesão de Ucrânia e Moldova "até final do ano".

Sobre as relações bilaterais, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a dois dos acordos desta segunda-feira, tendo como objetivo central o investimento económico.

"É forte a presença portuguesa na Roménia" em áreas como a economia verde, o desenvolvimento sustentável e as energias renováveis, realçou Marcelo Rebelo de Sousa.

"As nossas empresas estão na Roménia e estão felizes por estarem na Roménia", acrescentou.