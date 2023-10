Sindicato Independente dos Médicos prolonga greve até 24 de novembro

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) vai prolongar até 24 de novembro a greve às horas extraordinárias nos centros de saúde primários, esclareceu este domingo uma nota do SIM.

O pré-aviso divulgado esta tarde pelo SIM fala na "incompreensível e desrespeitosa" proposta governamental de um aumento médio, transversal a todos os médicos, de 3,6% para compensar uma perda de poder de compra superior a 22%.



A greve às horas extra começou a 24 de julho e abrange todos os Serviços e Estabelecimentos portugueses onde os trabalhadores médicos exercem funções nos CSP, no território do Continente e no da Região Autónoma dos Açores.



Os médicos protestam ainda a "suspensão unilateral da negociação e aprovação de disposições legislativas sem o acordo sindical", pode ler-se no comunicado do sindicato.