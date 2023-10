Governo começa a apresentar linhas gerais do Orçamento do Estado para 2024

O Governo apresenta, esta sexta-feira, as linhas gerais da sua proposta de Orçamento do Estado para 2024 aos partidos da oposição numa ronda de encontros separados com início marcado para as 09h00.

Nestas reuniões com todos os partidos, à exceção do PS, estarão do lado do Governo a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e o ministro das Finanças, Fernando Medina.

As reuniões vão decorrer por ordem decrescente de representação parlamentar, começando com o Grupo Parlamentar do PSD, às 09h00, seguindo-se, com intervalos de meia hora, as bancadas do Chega, da Iniciativa Liberal, do PCP e do BE, terminando com os deputados únicos do Livre, Rui Tavares, e do PAN, Inês de Sousa Real.

No Programa de Estabilidade, em abril, o Governo previu um crescimento da economia de 1,8% este ano e 2% em 2024 e uma taxa de inflação de 5,1% este ano e de 2,9% em 2024.

Para as finanças públicas, o Ministério das Finanças apontava, em abril, para um défice de 0,4% este ano e de 0,2% em 2024. No entanto, o primeiro-ministro já sinalizou que este ano o Estado irá alcançar um excedente orçamental.