Crise no SNS. Leiria e Viana do Castelo fecham serviços no fim de semana

O hospital de Leiria vai ficar, este fim de semana, sem cardiologistas na via verde coronária - uma unidade de cuidados intensivos e de atendimento urgente para casos de enfarte.

Os cuidados intensivos cardíacos de Leiria e a via verde coronária deverão encerrar entre as 8h00 da manhã de sábado e as 8h00 da manhã de segunda-feira, avança à Renascença o movimento Médicos em Luta.

Os doentes vão ser encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para o Hospital de Coimbra, que também tem essa resposta via verde.



Também o Hospital de Viana do Castelo vai ficar sem cirurgia geral durante o fim de semana. O condicionamento começa na noite de sexta-feira e termina segunda-feira de manhã.