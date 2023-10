Crise no SNS. Coimbra teme sobrecarga dos serviços

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Coimbra, Carlos Santos, diz temer uma sobrecarga dos serviços.

"Um aumento do número de referenciações por contingência de outras unidades hospitalares vai, naturalmente, ter impacto e colocar mais pressão", disse o responsável em declarações à SIC.

Os receios de Coimbra decorrem do facto de o Hospital de Leiria ficar no fim de semana sem cardiologistas na unidade de cuidados intensivos e de atendimento urgente para casos de enfarte. Os doentes vão ser encaminhados para o Hospital de Coimbra.

"Essa pressão vai traduzir-se em maiores tempos de espera e menor qualidade de serviço, porque os recursos não são ilimitados em nenhuma unidade hospitalar", acrescenta Carlos Santos.



O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Coimbra remete para a importância de criar condições "para que os serviços de urgência e as unidades hospitalares no seu todo possam voltar à normalidade".

Carlos Santos afirma também haver muitos médicos a recusar as horas extras, mas que, para já, há escala para o mês de outubro.



Também os hospitais de Viana de Castelo e de Matosinhos - o Pedro Hispano - vão ter serviços suspensos durante este fim de semana.