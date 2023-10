“O povo junto tem força”. Ação de despejo travada em Lisboa

Podia ter sido esta terça-feira, mas não foi. Apesar da ordem de despejo, Alcina Lourenço, o marido e o pai puderam ficar depois uma mobilização solidária que aconteceu em frente à sua habitação, na zona de Arroios, em Lisboa. No local encontravam-se entre 25 e 30 pessoas, incluindo jornalistas.

A ação de despejo, decretado pelo tribunal, estava agendada para as 15h00. Quando duas viaturas da PSP apareceram na rua, pelas 15h30, depararam-se com um ajuntamento de pessoas para impedir o despejo. Não foi feita nenhuma tentativa para entrar no apartamento e retirar a família.

“Face à grande mobilização solidária, os agentes de execução e da polícia acabaram por sair do local sem concretizar o despejo”, foram as palavras de Rita Silva, investigadora e ativista dos movimentos "Vida Justa" e "Casa para Viver", que se encontrava à porta do prédio onde vive Alcina.

“No entanto, este despejo pode vir a acontecer a qualquer momento ou nos próximos dias”, advertiu.